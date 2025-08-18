Полигон на 600 тыс тонн отходов за 4 млрд рублей ввели в эксплуатацию в Крыму

В Белогорском районе Республики Крым начал работу современный полигон для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 600 тысяч тонн в год, передает пресс-служба российского экологического оператора.

Этот объект полностью обеспечит потребности Крыма в размещении отходов. Российский экологический оператор вложил в строительство 1,215 млрд рублей.

«Запуск полигона в Белогорском районе — один из ключевых этапов в создании комплексной системы обращения с отходами в Крыму. Благодаря этому объекту регион сможет достичь всех показателей, установленных указом президента № 474, уже в 2025 году. Это серьезный шаг для экологии и комфортной жизни жителей полуострова», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Проект реализован на основе концессионного соглашения между Республикой Крым и ООО «Крымский экологический оператор».

Ввод полигона приурочен к десятилетию Крымской весны и является завершающим элементом формирования инфраструктуры, необходимой для полноценной работы системы обращения с отходами в регионе.