Покупательницы в шоке от откровенного дизайна нижнего белья Boux Avenue
Покупательницы британского бренда Boux Avenue выразили возмущение по поводу новой коллекции нижнего белья, назвав дизайн моделей «чрезмерно откровенным», сообщает Daily Star.
Особенные споры вызвали кружевные трусы Brianna с глубоким вырезом, полностью оголяющим ягодицы.
Цена на скандальное белье варьируется от 3 до 9 фунтов стерлингов (322–967 рублей) в зависимости от цвета. Одна из клиенток поделилась своим негодованием в соцсетях, после чего пост стал вирусным.
«Это просто ужас», «Кошмарный дизайн», «В чем смысл такой „сексуальности“?» — писали пользовательницы в комментариях, массово поддерживая первоначальную критику.
Эксперты отмечают, что скандал вокруг белья Boux Avenue вновь поднимает вопрос о границах откровенности в моде.
«Бренды должны чувствовать грань между смелым дизайном и вульгарностью», — комментирует ситуацию один из стилистов Эмма Рид. Пока компания не прокомментировала ситуацию, но покупательницы ждут официальной реакции на волну критики.