Покупательницы в шоке от откровенного дизайна нижнего белья Boux Avenue

сегодня в 22:56

Особенные споры вызвали кружевные трусы Brianna с глубоким вырезом, полностью оголяющим ягодицы.

Цена на скандальное белье варьируется от 3 до 9 фунтов стерлингов (322–967 рублей) в зависимости от цвета. Одна из клиенток поделилась своим негодованием в соцсетях, после чего пост стал вирусным.

«Это просто ужас», «Кошмарный дизайн», «В чем смысл такой „сексуальности“?» — писали пользовательницы в комментариях, массово поддерживая первоначальную критику.

Эксперты отмечают, что скандал вокруг белья Boux Avenue вновь поднимает вопрос о границах откровенности в моде.

«Бренды должны чувствовать грань между смелым дизайном и вульгарностью», — комментирует ситуацию один из стилистов Эмма Рид. Пока компания не прокомментировала ситуацию, но покупательницы ждут официальной реакции на волну критики.