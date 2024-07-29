Поклонники заподозрили анорексию у Алеси Кафельниковой

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Пользователи упрекнули Кафельникову в излишней худобе на фото в нижнем белье

25-летняя модель Алеся Кафельникова опубликовала видео, на котором она предстала в нижнем белье, ее раскритиковали за худобу, сообщает Lenta.ru .

Откровенные кадры модель выставила в своем аккаунте в Instagram*. На них Кафельникова предстала в бежево-черном комплекте нижнего белья. Ее запечатлели на диване.

Пользователи сети оценили красоту модели. Какой-то поклонник даже назвал ее одной из самых красивых женщин современности. Но некоторым не понравилась излишняя худоба модели.

Под постом Кафельниковой появились комментарии, упрекающие ее за анорексию.

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