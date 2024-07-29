Поклонники заподозрили анорексию у Алеси Кафельниковой
Пользователи упрекнули Кафельникову в излишней худобе на фото в нижнем белье
Фото - © кинопоиск.ру
25-летняя модель Алеся Кафельникова опубликовала видео, на котором она предстала в нижнем белье, ее раскритиковали за худобу, сообщает Lenta.ru.
Откровенные кадры модель выставила в своем аккаунте в Instagram*. На них Кафельникова предстала в бежево-черном комплекте нижнего белья. Ее запечатлели на диване.
Пользователи сети оценили красоту модели. Какой-то поклонник даже назвал ее одной из самых красивых женщин современности. Но некоторым не понравилась излишняя худоба модели.
Под постом Кафельниковой появились комментарии, упрекающие ее за анорексию.
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