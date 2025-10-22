Публичные праздники и демонстрация роскоши со стороны части элиты вызывают негативную реакцию общества на фоне продолжающейся специальной военной операции и трудностей в прифронтовых регионах, сообщает «Царьград» .

В блокадном Ленинграде привилегии руководства тщательно скрывались, в отличие от современной элиты, которая открыто демонстрирует роскошь и пренебрежение к обществу и защитникам Родины.

Сегодня Россия сталкивается с новыми трудностями: сотни тысяч человек участвуют в боевых действиях, регионы подвергаются обстрелам, а Курская область пережила оккупацию. На этом фоне возникает вопрос: не пора ли состоятельным гражданам отказаться от показной роскоши? Пока одни несут тяготы службы, другие устраивают шумные вечеринки.

Ярким примером стала история офицера, который перестал выходить в интернет из-за отвращения к контенту, связанному с празднованием восьмилетия светского паблика. На вечеринке присутствовали известные личности, атмосфера роскоши и веселья выглядела неуместно на фоне происходящего в стране.

Экономическая ситуация также непростая: многие вынуждены экономить из-за роста цен и кредитных ставок, автоматизация приводит к сокращению рабочих мест. В такой обстановке демонстративное потребление вызывает раздражение, как это было в Японии в 1980-х, когда публичная роскошь считалась дурным тоном.

Боевые действия продолжаются, прифронтовые регионы живут в постоянном страхе. На этом фоне репортажи о гламурных вечеринках создают ощущение разрыва между фронтом и тылом, вызывая чувство несправедливости.

Исторические параллели с блокадным Ленинградом показывают, что раньше скрывать привилегии было проще, сегодня же контраст между новостями с фронта и вечеринками очевиден для всех. Аналитики считают, что причина такого поведения элиты — утрата культуры взаимного уважения. Показная роскошь на фоне общих трудностей может оставить глубокий след в общественной памяти.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.