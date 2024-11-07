«Покажите переписку»: психолог рассказал, как справляться с ревностью партнера

Ревность — это сложное и негативное чувство, возникающее, когда человек ощущает нехватку внимания и любви от важного для него человека. В то время как другой получает эти эмоции, ревнующий может позволить себе фантазии о потере. Психолог Антон Аверин рассказал, что делать, если любимый человек ревнует, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Интересно, что научные исследования подтвердили, что ревнуют не только люди, но и собаки и даже некоторые приматы, такие как обезьяны тити, в то время как кошки оказались вне этого списка. В основе ревности лежит страх потери и одиночества, что запускает вихрь негативных эмоций: тревогу, зависть, беспокойство и злость.

Ревность в норме — естественное чувство, но когда она переходит в манию, это становится проблемой. Такие состояния могут вызвать контролирующее поведение и подозрительность, что в конечном итоге ведет к разрыву отношений.

При проявлениях ревности психолог рекомендовал оставаться доброжелательными и открытыми и помогать партнеру развеивать сомнения, показывая свою приверженность.

«Попробуйте внутренне посочувствовать ему: вероятно, он сейчас в первую очередь боится быть отвергнутым и потерять вас. Конечно, открыто жалеть ревнивца не стоит — скорее всего, ему это покажется унизительным. Хорошо, если он не грубит, а вы знаете, что вам нечего скрывать: можно пойти навстречу, развеять его сомнения (к примеру, показав переписку, которая вызывает интерес) и заверить в том, что вы цените ваши отношения и не интересуетесь никем другим», — посоветовал эксперт.

Но если дело касается патологической ревности, стоит позаботиться о своей безопасности и обратиться к специалисту.