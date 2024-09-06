Показательные выступления собак-проводников пройдут в Ярославском районе

В Москве проходит цикл мероприятий «Друг, спасатель, защитник», которые организовали после многочисленных просьб горожан в рамках проходящего фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», сообщили организаторы.

Выступления собак-проводников и их наставников пройдет на обустроенном пространстве «Питомцы в Москве» в Ярославском районе столицы. Посетить их можно на улице Ротерта 8 сентября, с 13:00 до 14:00.

Участников ждет выступление директора центра АНО «МИРА» Юлии Пашковой, которая расскажет лекцию о собаках-поводырях. На площадке зрители узнают, как помогает собака-проводник и с какими сложностями в городе сталкивается незрячий человек. Собаки-поводыри помогают преодолевать многие маршруты: до магазина, банка, аптеки, остановки общественного транспорта или в парк. Обученных собак-проводников не отвлекают ни шум улиц, ни грохот машин, ни другие животные. Все внимание четвероногого поводыря, как правило, сконцентрировано на своем хозяине.

Юлия Пашкова — слабовидящая владелица собаки-проводника. Несколько лет назад именно четвероногий друг — лабрадор по кличке Мира вдохновила на обучение. Благодаря ей Юлия Пашкова научилась адаптироваться за пределами квартиры — встречаться с друзьями, ходить в магазин, а еще — танцевать. Вместе человек и его четвероногий друг стали не только создавать танцевальные номера, но и завоевывать за них престижные награды.

Также на площадке будет работать «ВЕТ станция». С 14:00 до 17:00 ветеринары осмотрят животных, которые приведут их владельцы, дадут им советы по уходу за питомцами, составят рекомендации по питанию, ежедневным активностям и тренировкам.