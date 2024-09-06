Показательные выступления собак МВД пройдут в Нагатинском затоне

В столичном районе Нагатинский Затон пройдут показательные выступления собак кинологической службы МВД «Щенячий патруль». Мероприятие состоится на улице Затонная 7 сентября, с 13:00 до 14:00, сообщает пресс-служба АНО «Комплексное развитие района „Мой район“».

В Москве проходит второй сезон цикла мероприятий «Друг, спасатель, защитник», организованный в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Он охватил множество локаций, в том числе и обустроенное пространство «Питомцы в Москве» в Нагатинском Затоне.

На площадке для выгула собак на улице Затонная гости смогут увидеть выступления юных четвероногих подопечных Центра кинологической службы ГУ МВД России по городу Москве, которых специалисты обучают с первых месяцев жизни по специальной авторской программе.

Проект «Щенячий патруль» помогает кинологам и их подопечным лучше узнать друг друга, а также обучить служебную собаку выполнению команд общего курса дрессировки.

На показательных выступлениях на площадке в Нагатинском Затоне трехмесячные щенки будут искать спрятанные предметы, заниматься на тренажерах и демонстрировать выполнение базовых команд и свои первые профессиональные навыки. Также специалисты расскажут о секретах воспитания и тренировок питомцев и ответят на вопросы зрителей.

Отмечается, что всего в настоящее время в столице работает порядка 500 четвероногих полицейских кинологической службы Главного управления МВД. В среднем на подготовку служебной собаки уходит около полугода.

Показательные выступления состоятся на выгульной площадке нового типа. На юге столицы она работает два года и создана в рамках проекта «Питомцы в Москве» в рамках программы мэра «Мой район».