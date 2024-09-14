Показательные выступления собак и уроки по дрессировке пройдут в Москве

В предстоящие выходные — 14 и 15 сентября — на площадках «Питомцы в Москве» пройдут выступления кинологических служб силовых структур и собак-помощников Всероссийского общества слепых. Завершается второй цикл «Друг, спасатель, защитник», сообщают организаторы.

В рамках мероприятия состоятся открытые уроки по дисциплинарной подготовке и фотосессии с домашними питомцами.

Выступления пройдут на площадках проекта «Питомцы в Москве» в районах Косно-Ухтомский, Таганский, Южнопортовый, Люблино, Марьино, Печатники, Вешняки и Преображенское. В эту субботу на выгульной площадке нового типа на улице Рудневка, 1 пройдут показательные выступления собак-проводников Всероссийского общества слепых. Кроме того, специалисты расскажут о том, какие породы больше всего подходят для обучения, свои навыки покажут и четвероногие проводники, которые помогают незрячим и слабовидящим людям в быту и жизни.

На площадке в Косино-Ухтомском будет работать «ВЕТ станция». Специалисты бесплатно осмотрят питомцев и дадут нужные советы по их содержанию, питанию и развлечениям, а также могут составить свои рекомендации по тренировкам собак. Обратиться к специалистам «ВЕТ станции» можно будет с 14 до 17 часов 14 сентября на площадке «Питомцы в Москве».

В Люблине на площадке «Питомцы в Москве» на улице Марьинский парк, 53 можно посетить фотосессию, который сделает профессиональный фотограф-анималист. В субботу в трех районах города пройдут открытые уроки по дисциплинарной подготовке с профессиональным кинологом.