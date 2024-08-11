Появился прямо из потолка: дикие звери все чаще стали наведываться к кузбассовцам

Уже несколько дней жители Кемеровской области в своих соцсетях делятся видео с дикими животными. К кузбассовцам выходят еноты, медведи, лисы и белки, лоси и даже огромные пауки, сообщает «Сiбдепо» .

В воскресенье в социальных сетях появились кадры с двумя маленькими лисичками. По словам автора публикации, звери выходят из леса и не боятся людей. Их подкармливают в Анжеро-Судженске.

В Кемерове жители совсем недавно могли наблюдать за уникальным танцем маленьких белочек, которые водили хоровод вокруг березы.

Жительнице Междуреченска пришлось вызывать спасателей из-за маленького енота, который забрался в жилой дом. Еще один енот в начале августа проникнул в булочную в Белове. Зверь появился прямо из потолка, отодвинув одну из плит в навесной конструкции.

Помимо танцующих белочек кемеровчане встречают лосей, которые принимают ванны в городских водоемах. При этом сохатых совершенно не смущают присутствующие люди.

Жители Белова и Ленинска-Кузнецкого сообщали о нашествии огромных мохнатых пауков. Пугающих насекомых можно было встретить во дворах, на верандах, шторах и в собственных спальнях.

Кроме того, жительница Березовского в соцсетях рассказала о медведе на одном из кладбищ. Косолапый пришел полакомиться конфетами и печеньем.