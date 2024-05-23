Появилось видео горящего полигона под Львовом, где погибло около 100 бойцов ВСУ

Telegram-канал Dambiev опубликовал видеозапись с последствиями удара Вооруженных сил РФ по пункту дислокации военнослужащих ВСУ и иностранных наемников на Яворовском полигоне во Львовской области.

Ракетный удар российские военнослужащие нанесли по позиции противника в конце марта текущего года. На кадрах видно, как горит большое количество палаток и армейских двухъярусных кроватей.

«В результате нанесенного удара сообщалось об около 100 уничтоженных или раненых», — говорится в сообщении.

В числе погибших боевиков было около 30 французских, немецких, польских и британских наемников. При этом их цель пребывания на Яворовском полигоне и функции не уточняются.

Ранее американский наемник в интервью изданию Business Insider рассказал, что сначала на Украину наемники направляются как на курорт, но затем осознают, что воевать там тяжелее и опаснее, чем на Ближнем Востоке.