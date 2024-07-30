Появилось экспертное мнение о возможности Галкина* выйти из реестра иноагентов

Шоумен и комик Максим Галкин* обратился в Верховный суд России с жалобой на отказ в исключении его из реестра иноагентов. Адвокат и доктор юридических наук Владимир Жеребенков считает, что шансы артиста на успех крайне невелики, пишет «Абзац» .

По словам Жеребенкова, Верховный суд, как правило, удовлетворяет лишь 3-5% аналогичных жалоб, поскольку нижестоящие суды достаточно объективно рассматривают подобные дела. При этом высказывания и действия самого Галкина* за рубежом, по мнению адвоката, только укрепляют его статус иностранного агента.

«Верховный суд — последняя инстанция, в которой максимально объективно вынесут решение по существу, и оно станет уже окончательным. Это последний шанс Галкина*. У него мало шансов на исключение из реестра», — полагает эксперт.

Ранее Галкин* уже пытался оспорить признание его иноагентом в судебном порядке, но тогда ему не удалось добиться успеха.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.