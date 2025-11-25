Поисковики Рузского округа установили имена героев битвы за Москву

сегодня в 18:25

Важное открытие совершили участники поискового отряда «Надежда» в Рузском муниципальном округе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Благодаря кропотливой работе удалось установить личности двух красноармейцев, погибших при защите Москвы в 1941 году.

Поисковая работа ведётся на территории округа постоянно. Особую ценность представляют находки личных медальонов погибших солдат, которые помогают восстановить их имена и судьбы.

Первая находка была сделана членом отряда Владом Сергеевым в деревне Кузовлево. В мае возле ручья были обнаружены останки красноармейца вместе с личными вещами: противогазом, сапёрной лопатой и патронташем. В посмертном медальоне удалось прочесть имя — Василий Яковлевич Игашев, 1919 года рождения.

Исследования с помощью базы данных «Мемориал» показали, что боец служил в 250-м стрелковом полку 82-й стрелковой дивизии, защищавшей Подмосковье.

Вторая значимая находка была сделана в районе деревни Федчино. Поисковик Матвей Хмельков обнаружил останки с медальоном. После сложной работы по восстановлению истлевшего бланка удалось установить личность солдата — Ивана Семёновича Софронова, 1909 года рождения, уроженца Кировской области.

Удалось найти и родственников погибшего героя. Внучка и внук, девять правнуков — все они были глубоко тронуты находкой. Родственники поделились семейной фотографией воина с супругой Анной Егоровной.

В составе отряда «Надежда» 25 человек — жители Рузского округа и Москвы. За последние месяцы поисковики обнаружили останки шести солдат Красной армии.

Все находки тщательно документируются. Личные вещи и предметы, обнаруженные на месте раскопок, после обработки поступят в музеи. Захоронением останков займётся специализированная организация, которая будет выбрана по итогам конкурса.

"Работа поисковиков продолжается. Каждый найденный солдат — это восстановленная страница истории, возвращённое имя героя и возможность для его родных узнать судьбу близкого человека," - прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылёв.