Поисковиками Подмосковья были преданы земле более 800 воинов

В преддверии Дня Победы председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов выразил благодарность поисковым движениям за их большой вклад в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Каждый год поисковики возвращают из безвестия Героев, которые отдали свои жизни за Родину. Благодаря им все больше семей узнают о подвигах своих предков, о том, какой ценой досталась нам Победа», — сказал Игорь Брынцалов.

В Московской области действует 113 поисковых отрядов и 12 поисковых объединений. В поисковых отрядах работает свыше 3 тысяч человек. И в этом году они продолжают свою работу — в апреле стартовал новый поисковый сезон «Вахта памяти 2024».

«Всего в прошедшем сезоне поисковиками Подмосковья на территории нашей страны преданы земле более восьмисот воинов», — отметил Игорь Брынцалов.

В поисковом сезоне — 2023: проведено более 300 экспедиций на территории сражений Великой Отечественной войны, более 100 из них — в Московской области; в области были найдены и с почестями преданы земле останки 210 человек, удалось установить имена 48 защитников Родины; в рамках проекта «Битва за Москву» поисковиками проведено 10 экспедиций; организовано 50 «уроков Мужества» в культурных и образовательных учреждениях области и на базе музейных экспозиций, созданных поисковиками.

Найти данные о родственниках, пропавших в годы ВОВ, можно несколькими способами.

Проект «Судьба солдата»

Онлайн-проект «Судьба солдата», призванный помочь в розыске и установлении фронтовой судьбы участников Великой Отечественной войны. В ряде случаев удается найти информацию о воинах, вернувшихся с фронта живыми — наградные листы, боевой путь и другую информацию.

Чтобы установить фронтовую судьбу своего родственника, необходимо обратиться к семейным архивам, вспомнить, что рассказывали о бойце родные, внимательно изучить документы, фотографии, награды, восстановить и аккумулировать всю возможную информацию. Узнать подробнее о проекте можно по ссылке.

Официальный сайт движения «Бессмертный полк»

Сайт движения «Бессмертный полк» содержит данные об участниках Великой Отечественной войны, в том числе о тружениках тыла — живых, умерших, погибших и пропавших без вести.

Сайт «Память народа»

На сайте «Память народа» собраны тысячи наградных листов. Каждый желающий может узнать боевой путь своих отцов, дедов и прадедов, а также места захоронения погибших.

ОБД «Мемориал»

Обобщенный банк данных «Мемориал» — это база данных Минобороны РФ. В нем содержится информация о советских воинах, погибших, умерших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период.

Как вступить в ряды поискового движения

На территории Московской области участники поисковых отрядов занимаются патриотическим воспитанием, проводят полевые выезды и экспедиции на поля сражений, работают в архивах, помогают родственникам узнать о судьбе своих близких, реализуют памятные акции, наполняют Книги Памяти, составляют музейные экспозиции, выставки — и это далеко не все.

Вступить в поисковый отряд можно с помощью интерактивной карты, выбрав ближайший поисковый отряд и связавшись с его руководителем. Если вы не достигли 18-летнего возраста, нужно попросить родителей или законных представителей связаться с руководителем поискового отряда в вашем городе. Если вы достигли 18-летнего возраста, нужно обратиться самостоятельно. Необходимо рассказать о своем желании принять участие в поисковых работах. Руководитель отряда ответит на вопросы и подробно расскажет о том, что нужно делать дальше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.