В рамках XII Межрегионального форума поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Авито совместно с партнерами-автодилерами передал добровольцам 8 автомобилей высокой проходимости в Москве и регионах России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Поиски пропавших людей нередко проходят вдали от населенных пунктов — в лесах и на труднодоступных территориях. Добровольцам особенно важен транспорт, который позволяет оперативно добраться до места поисков, доставить оборудование и организовать работу поисковых групп.

Первым шагом инициативы стала передача восьми автомобилей высокой проходимости от Авито Авто и партнерского дилерского сообщества. Авито предоставил отряду рамный полноприводный внедорожник УАЗ Patriot, еще семь автомобилей передали партнеры платформы в Санкт-Петербурге, Уфе, Ставрополе, Ижевске, Твери, Оренбурге и Улан-Удэ.

Помочь автотехникой теперь может каждый: частные автовладельцы и компании могут самостоятельно помогать отряду, передавая автомобили и внедорожную технику через специальный раздел лендинга помощи отряду. Также у всех пользователей Авито есть возможность передать любую сумму на приобретение техники и инвентаря для поисковиков.

Для этого Авито запустил новый механизм поддержки в разделе #яПомогаю на специальном лендинге поддержки отряда «ЛизаАлерт». С его помощью владельцы транспорта могут предложить поисковикам внедорожники и пикапы для доставки добровольцев и оборудования, микроавтобусы и минивэны для перевозки поисковых групп и организации мобильных штабов, а также квадроциклы, багги и снегоходы для работы вне дорог.

«Добрых дел должно быть больше, и ЛизаАлерт— яркий пример этому. Наша команда очень сильно переживает за все, что делает ЛизаАлерт. Любая задача, которая приходит к нам от отряда, всегда берется в приоритет нашими командами. Это большое счастье, что мы можем быть сопричастными и помогать в таком критически важном деле. Мы думали, чем поддержать отряд в этом году, и поняли, что наш бизнес уже имеет нужное решение. Так появилась идея с расселением и логистикой ребят во время форума, а значит их смогло приехать в Москву сильно больше, и также родилась история с машинами: мы предоставили Лиза автомобиль для поисков в Москве и еще семь автомобилей в регионах от дилеров, чтобы больше людей быстрее находилось», — пояснила PR-директор Авито Ульяна Смольская.

Авито и «ЛизаАлерт» сотрудничают с ноября 2021 года по нескольким направлениям поисково-спасательной деятельности. За это время компания передала добровольцам более 2,5 тысячи единиц инвентаря, два штабных автомобиля, три беспилотника и 110 радиостанций для десяти регионов. На приобретение оборудования направлено 35,6 млн рублей, из которых более 10 млн — в 2026 году.

Кроме того, Авито Путешествия помогают добровольцам находить временное жилье во время поисковых операций. Благодаря этому удалось разместить более 1200 поисковиков в 470 населенных пунктах России, в том числе 399 добровольцев в 154 городах в 2026 году.

По словам Григория Сергеева, руководителя отряда «ЛизаАлерт», в регионах поисковикам остро не хватает транспорта. Новая возможность на совместном с «Авито» лендинге позволяет передавать автомобили непосредственно отряду.

«Для нас автомобиль — это не просто техника. Это возможность быстрее добраться до места поиска, привезти больше добровольцев и доставить группу туда, куда раньше мы не могли попасть. Не менее важна помощь „Авито Путешествий“: после работы в лесу человек может принять душ, высушить одежду, выспаться и снова присоединиться к поиску. Размещение помогает и нашему обучению — опытные участники отряда приезжают в другие регионы и делятся знаниями с местными командами. Спасибо „Авито“ за системную поддержку, которая помогает нам работать быстрее и становиться профессиональнее», — отметил Григорий Сергеев.