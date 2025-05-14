Похожи на лук или укроп: эксперт рассказал, как распознать опасные растения

Доцент кафедры фармакогнозии и ботаники Новосибирского государственного медицинского университета Константин Качкин заявил, что ядовитые растения иногда можно легко спутать с полезными травами: молодые листья борщевика Сосновского похожи на укроп или дудник, а безвременник, белокрыльник болотный и ландыш майский, чей сок очень опасен, напоминают дикий лук, сообщает «ФедералПресс» .

Кроме того, по его словам, корневища веха ядовитого похожи на петрушку или сельдерей: употребив всего несколько граммов, можно получить паралич дыхания и даже умереть.

Опасны бывают и плоды внешне безобидных растений: блестящие черные ягоды беладонны похожи на мелкую вишню, но вызывают остановку сердца, а напоминающие чернику сине-черные ягоды вороньего глаза приводят к рвоте, судорогам и поражению центральной нервной системы.

Чтобы обезопасить себя, эксперт рекомендует не собирать незнакомые растения и не пробовать их на вкус, а также обращать внимание на запах трав.