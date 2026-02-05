Похороны Сейфа аль-Ислама могут пройти в Бени-Валиде

Похороны убитого ливийского политика Сейф аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, могут пройти в городе Бени-Валид к юго-востоку от Триполи, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя погибшего Омара Абу Шерида.

«По моей информации, похороны пройдут в городе Бени-Валид», — отметил он.

Во вторник в городе Эз-Зинтан убили сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи.

Он был застрелен в саду собственного дома. В преступлении участвовали четыре человека которые скрылись с места происшествия.

Муаммар Каддафи был убит 20 октября 2011 года при штурме города Сирт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.