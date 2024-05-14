Погодина-Кузмина рассказала об идее создания фильма «Золото Умальты»

Драматург Ольга Погодина-Кузмина написала роман «Золото Умальты» и сценарий к одноименному фильму. Произведение было издано одновременно с выходом в прокат киноленты, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Идея создания картины возникла у авторов проекта после рассказа руководителя Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексея Маслова. Он поведал историю, как в регионе неизвестные ограбили несколько золотых обозов.

Одно из таких нападений случилось в 1917 году, когда обоз вез в Благовещенск сорок пудов золота с горнодобывающего предприятия. Тогда сотрудники киностудии «Лендок» захотели воплотить эту историю на экране.

«Когда сценарий уже был в разработке, я поняла, что хочу создать и книгу, чтобы подробнее прописать некоторые линии, персонажей, выразить ряд важных идей, которые в кино могут недостаточно четко прозвучать», — поделилась Погодина-Кузмина.

Писатель отметила, что во время работы над драмой она обговаривала многие детали с режиссером Андреем Богатыревым.

Сценарист добавила, что «Золото Умальты» рассказывает об отпечатке сложного для России времени, пришедшегося на «межсезонье» двух революций.