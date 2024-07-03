Погода в Москве пойдет по «петербургскому сценарию» в ближайшие дни

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что жителей Московского региона ожидает резкая смена погодных условий в ближайшие дни. Жара простоит в столице и области еще в среду и четверг, 3 и 4 июля — ожидается до 35 градусов тепла, пишет NEWS.ru .

Вместе с тем синоптик подчеркнула, что уже в пятницу, 5 июля, погодные условия в Москве начнут кардинально меняться. Процесс запустится во второй половине дня в пятницу, добавила Позднякова.

«К нам приблизится новый атмосферный фронт, которые наделал много неприятностей в Ленинградской области и Санкт-Петербурге», — предупредила Позднякова.

По словам метеоролога, в пятницу москвичей ожидают шквалистые ветры до 20-25 м/с, ливни, грозы и даже град. Позднякова обратила внимание, что такие погодные явления являются опасными.