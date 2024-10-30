Погода ухудшится: синоптик рассказал, какими будут выходные в Московском регионе

В грядущие выходные дни Москву и область ожидают дожди и мокрый снег. Температура будет держаться около нуля градусов, а на дорогах весьма вероятна гололедица, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Самые серьезные погодные изменения ожидают жителей Подмосковья в предстоящие выходные, когда мы окажемся в глубоком тылу ныряющего североатлантического циклона. В эти дни осадки перейдут в смешанную фазу — дождь с мокрым снегом, а потом просто мокрый снег», — заявил Тишковец.

Он добавил, что на протяжении выходных дней температура в столичном регионе будет колебаться около нуля градусов. При этом в ночное время ожидаются слабо отрицательные значения, а днем — слабоположительные.

По словам синоптика, в эти дни на дорогах региона вероятна гололедица. Также высота снежного покрова в столице и области может достигать 4 см. Со временем эти выпавшие осадки растают.