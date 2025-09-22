Погода подготовила сюрприз для жителей Центральной России в конце сентября

сегодня в 18:29

На последней неделе сентября погода удивит жителей Центральной России. 22 сентября в этих регионах начнется астрономическая осень, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

С 23 сентября ситуация изменится. Североатлантический циклон «Бернвард» начнет менять климатический сезон.

«Связанный с ним холодный атмосферный фронт доберется до Центральной России», — отметил синоптик в эфире радио Sputnik.

23 сентября температура в Москве опустится до 10 градусов тепла. 25 сентября ожидается 7-10 градусов. Однако снега в ближайшее время не будет.

При этом жители Центральной России в течение недели перенесутся из июля в прохладный октябрь.

