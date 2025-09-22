Погода подготовила сюрприз для жителей Центральной России в конце сентября
Тишковец: астрономическая осень наступила в Центральной России 22 сентября
Фото - © Медиасток.рф
На последней неделе сентября погода удивит жителей Центральной России. 22 сентября в этих регионах начнется астрономическая осень, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
С 23 сентября ситуация изменится. Североатлантический циклон «Бернвард» начнет менять климатический сезон.
«Связанный с ним холодный атмосферный фронт доберется до Центральной России», — отметил синоптик в эфире радио Sputnik.
23 сентября температура в Москве опустится до 10 градусов тепла. 25 сентября ожидается 7-10 градусов. Однако снега в ближайшее время не будет.
При этом жители Центральной России в течение недели перенесутся из июля в прохладный октябрь.
