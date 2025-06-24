Погибший при крушении состава под Брянском машинист награжден орденом Мужества
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Машинист Павел Мишин, который погиб при крушении состава на железной дороге в Брянской области, был посмертно награжден орденом Мужества за проявленную самоотверженность.
Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.
Также российский лидер присвоил посмертно звание Героя России сержанту Радиславу Хугаеву. Он погиб в боях за Мариуполь, проявив мужество и героизм.
Вечером 31 мая в Брянской области в результате подрыва автомобильный путепровод обрушился на пассажирский поезд № 86 Климов — Москва. Погибли семь человек, больше 100 — пострадали.
Действия Мишина спасли сотни жизней. Увидев неожиданное препятствие на пути, он применил экстренное торможение. Благодаря действиям машиниста, который пожертвовал собой, удалось снизить скорость поезда до столкновения.