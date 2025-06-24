сегодня в 19:47

Погибший при крушении состава под Брянском машинист награжден орденом Мужества

Машинист Павел Мишин, который погиб при крушении состава на железной дороге в Брянской области, был посмертно награжден орденом Мужества за проявленную самоотверженность.

Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Также российский лидер присвоил посмертно звание Героя России сержанту Радиславу Хугаеву. Он погиб в боях за Мариуполь, проявив мужество и героизм.

Вечером 31 мая в Брянской области в результате подрыва автомобильный путепровод обрушился на пассажирский поезд № 86 Климов — Москва. Погибли семь человек, больше 100 — пострадали.

Действия Мишина спасли сотни жизней. Увидев неожиданное препятствие на пути, он применил экстренное торможение. Благодаря действиям машиниста, который пожертвовал собой, удалось снизить скорость поезда до столкновения.