Поездку в МФТИ провели для 300-балльников из Подмосковья по поручению Воробьева

Для трехсотбалльников из Подмосковья прошла обещанная губернатором Андреем Воробьевым поездка в МФТИ. Участниками стали выпускники Щелковской гимназии №6 Александр Ляшенко и Можайской СОШ №1 Артем Дмитриев. Именно этот вуз ребята выбрали для поступления, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Ляшенко и Дмитриев посетили Физтех в Долгопрудном. Для них была организована экскурсия по территории института: абитуриентам показали учебные аудитории, лаборатории и кампус для студентов.

«Всегда МФТИ был чем-то таким недосягаемым, и я никогда не думал, что наберу достаточное количество баллов. Я никогда не замахивался на вуз такого уровня. А когда получил результаты, понял, что хватит куда угодно, даже на МФТИ», — поделился Александр Ляшенко.

Артем Дмитриев добавил, что о поступлении в МФТИ также начал задумываться после объявления результатов экзаменов. Рассматривал несколько вузов, но благодаря поездке остановился именно на Московском физико-техническом институте.

«Одиннадцатиклассники Подмосковья ежегодно показывают на экзаменах отличные результаты и поступают в лучшие вузы страны. Приемная кампания в самом разгаре, и сейчас особенно важно поддерживать способных выпускников, помогать им определиться с выбором вуза. С МФТИ мы сотрудничаем уже давно, это вуз высокого уровня, и мы рады видеть наших лучших выпускников в числе его абитуриентов», — рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

С ректором МФТИ Дмитрием Ливановым трехсотбалльники обсудили детали поступления и поговорили о возможностях обучения в вузе. Ректор отметил, что Московская область каждый год дает Физтеху очень талантливых и мотивированных абитуриентов.

Оба выпускника уже подали документы в Физтех-школу прикладной математики и информатики. В МФТИ также планирует учиться еще один трехсотбалльник-выпускник 11А класса гимназии № 4 г. Лыткарино Александр Ноздрачев, абитуриент уже подал документы в Физтех-школу биологической и медицинской физики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.