Поэт из Ногинска провела встречу со студентами в Богородском округе

В Ногинском филиале Московского областного медицинского колледжа 17 марта прошла встреча первокурсников с писательницей, журналисткой и врачом Еленой Якушевой-Сидоровой. Участники обсудили роль медработников среднего звена и моральные основы профессии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Елена Якушева-Сидорова поговорила со студентами о значении труда медицинских работников как в мирное время, так и в период военных действий, в том числе при оказании помощи участникам СВО. Особое внимание она уделила морально-этическим аспектам профессии, вопросам долга и милосердия, а также способности сохранять человечность в сложных и опасных условиях.

Встреча прошла в формате диалога. Студенты рассказали о себе и своих увлечениях, а гостья прочитала отрывки из книг с воспоминаниями о Великой Отечественной войне и стихи из цикла «Снова война», посвященного событиям СВО. Мероприятие подготовили заведующая библиотекой колледжа Людмила Подкопаева и педагог Евгения Тягунова.

В рамках акции «Подари книгу» автор передала в фонд библиотеки новые издания — сборники прозы «Дендрарий» и «Древо Софонии», а также поэтический сборник «В то далекое лето».

«Для нас такие встречи бесценны. Они помогают сформировать правильные ориентиры и дают понимание истинной сути будущей профессии — служение жизни», — поделились студенты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.