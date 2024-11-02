Подводная лодка «Можайск» успешно выполнила задания плановых учений

Экипаж подводной лодки с одноименным нашему городу названием успешно выполнил торпедную стрельбу по условному противнику. В процессе учений экипаж отработал поиск, обнаружение и поддержание контакта с условным противником, а после — успешно совершил пуск торпед. В дополнение моряки выполнили подводное маневрирование, плавание в различных режимах и отработку уклонения от атак соперника.

После завершения торпедной стрельбы по условному противнику подводники продолжили боевую подготовку в Балтийском море.

Стоит отметить, что сейчас на подводную лодку «Можайск» водружен флаг «Подмосковье — это любовь», который был подарен можайскими юнармейцами в ходе их визита в Санкт-Петербург.

«Как и обещали, подмосковный флаг гордо развевается над водами Балтийской акватории», — отметил представитель экипажа.

Напомним, в сентябре этого года юнармейцы посетили северную столицу по личному приглашению командира экипажа подводной лодки «Можайск» Никиты Булдыгина. Ребята ознакомились с военными кораблями, побывали на экскурсии в Крондштате и, конечно, пообщались с экипажем «Можайска».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.