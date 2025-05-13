Подвиг Московского НПЗ в годы ВОВ показали в фильме «Непокоренные»

Кинопоказ приурочен к 80-летию Победы. Проект создан при поддержке департамента культуры столицы. Премьеру посетили жители, работники МНПЗ и ветераны производства. В рамках патриотических программ будут организованы показы в столичных школах и библиотеках для более чем 10 тыс. учащихся.

«Это картина про мужество и стойкость наших предшественников. Их подвиг — вечный урок для нас. Важно отметить, что в фильме показаны судьбы жителей ЮВАО и тех, кто героически работал в тылу — работников Московского НПЗ. В годы войны они ни на один день не оставляли производство, снабжали страну топливом. Мы гордимся, что предприятие и сегодня выполняет свою главную миссию — обеспечивает энергетическую стабильность столицы», — сказала вице-спикер Совета Федерации РФ Инна Святенко.

Фильм представляет из себя новеллы, основанные на реальных событиях из фронтовых писем жителей юго-востока столицы. Это истории о мужестве, подвигах, любви к Родине и семье. В картине также описана роль Московского нефтеперерабатывающего завода. Предприятие не останавливало производство ни на один день и бесперебойно снабжало фронт и тыл топливом.

«Московский НПЗ играл колоссальную роль в годы Великой Отечественной войны. Мы бережно храним память о работниках завода, которые приближали победу, интересуемся историей, записываем воспоминания ветеранов производства. Мы очень рады, что о судьбе завода наряду с историями о жителях рассказали в фильме „Непокоренные“. Тысячи людей узнают о подвиге работников, которые со всей отдачей трудились на благо страны», — резюмировал пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.