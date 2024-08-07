Подведут под диверсию: юрист раскрыл, как вербовщики ломают жизни россиян

Вербовщики из недружественных стран могут подтолкнуть к совершению преступления, заставляют уходить из дома и прерывать связь с родными. Подробнее об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

При помощи тонких психологических уловок вербовщики вводят человека в состояние, близкое к наркотическому опьянению. По словам эксперта, жертву постепенно подводят к мысли о совершении преступления — например, поджога военного комиссариата.

«При этом вербовщики, как правило, заставляют человека уйти из дома, ведь для них главное — не дать ему рассказать кому-то о том, что происходит», — сказал Соловьев в эфире радио Sputnik.

По словам юриста, для вербовщиков главное — изолировать человека от близких, не дать ему что-то рассказать о происходящем. Они также заставляют жертв переезжать в другие города или гостиницы, изолироваться от мира.