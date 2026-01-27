Подведены промежуточные итоги работы по народной программе

«Единая Россия» и Кабмин подвели промежуточные итоги работы по народной программе партии. Представители фракции и члены Правительства также представили результаты законотворческой работ, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Центральным итогом совместной законотворческой работы стала подготовка и корректировка федерального бюджета, отметил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами «Единой России» в преддверии отчета Кабмина в нижней палате парламента.

Он особо отметил конструктивную и экспертную роль фракции «Единой России», поправки которой позволили дополнительно направить свыше 174 миллиардов рублей на социально значимые направления. В их числе: усиление поддержки семей с детьми, помощь участникам СВО и их родным, ускорение капремонта школ, обновление инфраструктуры в научных организациях, продолжение газификации, строительство дорог, благоустройство сельских территорий.

«Многое также делается в рамках реализации народной программы. Десятки поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов — это объекты, которые в первую очередь повышают качество жизни людей. Работа ведется в тесной координации с Правительством при плотном сотрудничестве с регионами. Такой подход в полной мере представляет интересы людей и отвечает на их запросы», — подчеркнул глава Кабмина.

Отдельно остановившись на поддержке участников специальной военной операции и их семей, Михаил Мишустин напомнил, что «Единая Россия» инициировала целый пакет законов, расширивших социальную защиту бойцов.

«Среди предложений, уже ставших законами, — возможность близким участников СВО взять дополнительный отпуск при необходимости. Правительство поддержало и решение о бесплатном проезде к месту военно-врачебной экспертизы для военнослужащих», — сказал премьер-министр.

Закреплены льготы для детей военнослужащих после достижения совершеннолетия, введены льготы по госпошлине, а вернувшимся бойцам предоставлено право на бесплатное второе среднее профессиональное образование для трудоустройства.

«Госдума много внимания уделяет вопросам обучения и подготовки кадров. Например, выполняя поручение Президента, сообща с вами, предоставили абитуриентам больше возможностей для поступления на бюджетные места. Заказчиками целевого обучения теперь могут стать системообразующие крупные предприятия страны, также сельхозпредприятия, резиденты свободных экономических зон новых территорий», — пояснил он.

Также Михаил Мишустин отметил роль партии в других сферах: это и защита от навязанных платных подписок, и поддержка самозанятых, и совершенствование миграционного законодательства. По инициативе «Единой России» разработан и поддержан законопроект о введении передвижных аптечных пунктов для улучшения доступности лекарств.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что на сегодняшний день в Московской области наказы по Народной программе, сформированной в 2021 году, выполнены более, чем на 90%.

«Важная часть наказов — это запрос наших жителей на комфортную среду — создание спортивных и детских площадок, благоустроенных парков и скверов. Также речь идет о модернизации сферы ЖКХ, строительстве и капремонте школ, детских садов, поликлиник и больниц. Кро ме этого, не сбавляет темпов и социальная газификация. Только за прошлый год в рамках программы газ пришел в дома 54 тысяч жителей подмосковного региона, а в планах на 2026-й — еще 18 тысяч подключений для 50,2 тысячи жителей», — рассказал Игорь Брынцалов. Он подчеркнул, что особое внимание оказывается льготным категориям граждан — многодетным семьям, инвалидам, участникам СВО, для которых действуют дополнительные льготы, покрывающие стоимость работ по газификации внутри участка, а также оборудование на сумму до 80 тысяч рублей.

В свою очередь, руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев отметил, что приоритетом в работе остается поддержка участников специальной военной операции и их семей.

«С начала 2022 года принято 154 закона, из них 30 — в прошлом году. Эта совместная работа важна и ценна», — подчеркнул Владимир Васильев.

В сложных экономических условиях Госдума большинством голосов приняла федеральный бюджет. За него проголосовали 349 депутатов.

«Принять бюджет таким количеством голосов в сложнейшей обстановке — важно. И это говорит о том, что у нас большой потенциал доверия в обществе и доверия у Правительства. Мы, безусловно, должны его умножать», — заявил руководитель фракции.

Вместе с бюджетным пакетом «Единая Россия» поддержала изменения в налоговом законодательстве и выстроила постоянный парламентский контроль за адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям.

Прорабатывается вопрос и о выплате многодетным семьям единого пособия в случае, когда доход семей превышает установленные критерии.

Отдельное внимание фракция уделяет подготовке кадров для высокотехнологичной экономики. Совместно с Правительством, научным и образовательным сообществом принят закон об эксперименте в трех регионах, который позволяет девятиклассникам, поступающим в колледжи, сдавать два экзамена вместо четырех.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.