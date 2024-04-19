Подведены итоги Всероссийской «Межрегиональной многоотраслевой Премии профессионалов предприятий городского хозяйства 20

Завершилась четвертая «Межрегиональная отраслевая Премия профессионалов предприятий городского хозяйства», приуроченная к 375-летию отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Организаторами премии выступила «Единая Россия», совместно с советом по профессиональным квалификациям в ЖКХ при поддержке с министерства строительства Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Мероприятие, призванное отметить и поощрить лучшие практики и инновации в сфере городского хозяйства, собрало ведущих специалистов и экспертов со всей страны.

«Единая Россия» уделяет большое внимание развитию и совершенствованию механизмов функционирования отрасли ЖКХ по всей России. Основные параметры мы включили в главный программный документ партии — Народную программу. Кроме этого, у нас созданы и успешно работают три партийных проекта это «Школа грамотного потребителя», «Жители МКД», «Городская среда». В рамках которых, в том числе, ежегодно проводятся десятки тысяч различных просветительских мероприятий», — рассказал координатор федерального партпроекта «Школа грамотного потребителя», председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексея Ересько, сфера ЖКХ является одной из самых социально-значимых отраслей современной российской экономики, а ее деятельность формирует соответствующее качество жизни населения.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«При активном участии депутатского корпуса, профессиональных сообществ, Минстрой разрабатывает и реализует государственную политику в области ЖКХ, координирует работу региональных органов государственного жилищного надзора, регулирует деятельность по управлению жилищным фондом и предоставлению коммунальных услуг. Безусловно, выявление лучших практик, поощрение и внимание к работникам всего жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации необходимо для успешного развития всей отрасли», — подчеркнул Алексей Ересько.

В рамках церемонии награждения были отмечены предприятия и специалисты, демонстрирующие высокие стандарты работы, инновационные подходы и внимание к экологии. Одна из таких номинаций была посвящена раздельному сбору твердых коммунальных отходов.

Член совета по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве, исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин отметил, что на данный момент в России построено уже 250 предприятий по обработке и утилизации отходов.

«При старте реформы в области обращения с отходами, президент России Владимир Путин поставил перед нами общенациональные цели: к 2030 году сократить количество полевых захоронений и обеспечить полную переработку мусора. Мы опережаем график: уже построено 250 заводов по переработке и утилизации. В настоящее время более 50% отходов подвергаются переработке, а количество полигонов для захоронения снизилось с 99% до 81%. Естественно, эффективные подходы в реализации этой стратегической задачи необходимо доставать и тиражировать», — прокомментировал Губайдуллин.

Победители и лауреаты премии получили заслуженное признание за свои достижения в области жилищно-коммунального комплекса и городского хозяйства.

«Сегодняшнее мероприятие для нас особенно ценно не только из-за юбилея ЖКХ, но и во многом из-за роста географии Премии. Ежегодно к нам присоединяются новые регионы. В этом году лучшие практики выставили компании из Донецка и Луганска. Уверена, лучшие практики и кейсы, которые мы увидели сегодня, будут примером для других регионов», — сказала региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя», инициатор премии Наталья Абросимова.

Премия проходила по 16 номинациям, среди которых «Цифровая трансформация деятельности организации», «Лучшая организация по содержанию мест общего пользования», «Инновационные решения по взаиморасчетам с поставщиками ресурсов, собственниками МКД и подрядчиками», «Управление комплексной малоэтажной жилой застройкой» и другие.

Всего на конкурс было подано свыше 500 заявок. В финале премии было определено 76 финалистов, из которых 15 — победители из Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», - считает Воробьев.