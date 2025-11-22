Подведены итоги VII Всероссийского форума «Дигория»

С 18 по 21 ноября 100 молодых специалистов из всех федеральных округов России работали по пяти направлениям: «Социальная архитектура», «Образ эпохи», «Искусственный интеллект», «Креативные технологии» и «Гражданское просвещение». Они создали проекты, направленные на преодоление технологических, социальных и культурных вызовов, стоящих перед страной.

​«Форум „Дигория“ — предоставляет возможности перспективным молодым специалистам, которые показывают себя в роли генераторов и идейных вдохновителей больших проектов, способных повлиять на образ будущего страны. Особенно важно, что лучшие участники приглашаются в команды, воплощающие в жизнь те самые проекты, которые были созданы на Форуме. Так, форум становится не просто смысловой площадкой, но и целой системой сопровождения участников и их проектов — от идеи до реализации», — отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Юрий Лескин.

​Программа Форума включала практический и лекционный блоки. В рамках первого блока состоялась многоуровневая групповая работа над актуальными государственными задачами. Участники сформировали собственное видение текущих вызовов и предложили инициативы по их преодолению. Лучшие решения легли в основу итоговых продуктов Форума. Во втором блоке участники прослушали общие лекции и панельные дискуссии на тему традиционных духовно-нравственных ценностей, общественных тенденций и новых направлений деятельности специалистов социально-гуманитарного профиля. Помимо этого, внутри направлений прошли выступления и мастер-классы от федеральных экспертов.

​Среди конкретных предложений участников — концепции проведения двух государственных праздников — Дня зарождения российской государственности и Дня флага, которые создали в рамках направления «Креативные технологии». В свою очередь, участники направления «Гражданское просвещение» сформировали прототипы образовательных программ для специалистов общественно-политической сферы.

​«"Дигория» демонстрирует уникальную способность опережать тренды: к примеру, только в начале этого года появился серьезный интерес к социальной архитектуре, а организация уже спроектировала и реализовала профильные образовательные программы в ведущих вузах страны. Хочется верить, что так же будет и с проектами, разработанными в рамках Форума. Особенно интересны проекты, которые касаются формирования образовательных и просветительских программ, профильных для Министерства науки и высшего образования России. Мы и дальше готовы поддерживать «Дигорию», и надеемся, что в следующем году количество совместных мероприятий возрастет в разы», — подчеркнула заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

​Работой направлений руководили ведущие эксперты: директор АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» Геннадий Гурьянов, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич, заместитель генерального директора Союза организаций атомной отрасли «Атомные города» Фаина Милевская, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семенов и директор департамента просветительской деятельности Экспертного института социальных исследований Антонина Селезнева. Они обеспечили смысловое наполнение направлений, а также сопровождали участников на протяжении всего процесса создания проектов.​

​В день закрытия Форума прошла церемония награждения лауреатов V Национальной премии «Дигория». По итогам экспертной оценки 12 лауреатов были отмечены за лучшие научные работы и реализованные проекты в номинациях «Политические исследования», «Политические технологии» и «Политические коммуникации». Премия выступает как эффективный карьерный лифт и предоставляет лауреатам возможность публично заявить о своих достижениях, получить поддержку наставников и вывести свои проекты на новый уровень.

​«Премия „Дигория“, как и форум, растет. Увеличивается количество заявок, они становятся более содержательными и предметными, реально отвечают на вызовы, стоящие перед страной. Как следствие, растет и конкуренция — все сложнее выбрать лучших из лучших. Именно поэтому в этом году мы добавили спецприз в каждой номинации. Но главный результат для лауреатов — их труд отмечают на самом высоком уровне, приглашают для работы в больших проектах. И, конечно, они получают возможности для дальнейшей самореализации», — сказала генеральный директор АНО «Экспертный институт социальных исследований» Анна Федулкина.

​Ранее значение Премии отметил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Владиленович Кириенко во время приветственного слова участникам VII Всероссийского форума «Дигория».

​В работе направлений Форума также приняли участие организации-партнеры: Президентская платформа «Россия — страна возможностей», АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта», «Первый кубок нейроконтента», Национальный центр «Россия», Мастерская государственного дизайна Мастерской управления «Сенеж», Союз организаций атомной отрасли «Атомные города», АНО «Экспертный институт социальных исследований», Российская ассоциация политических консультантов, Мастерская управления «Сенеж», Департамент просветительской деятельности АНО «Экспертный институт социальных исследований», Мастерская политического образования «Дигория» Мастерской управления «Сенеж». Уже в следующем году лучшие итоговые проекты будут реализованы при их поддержке.

​Помимо основной программы, участники смогли воспользоваться всеми возможностями экосистемы Платформы «Дигория». За время мероприятия прошли десятки собеседований лучших участников в ведущие организации общественно-политической сферы и сессий оценки профессиональных и личностных компетенций для выстраивания карьерной стратегии. Также погружению участников в работу направлений поспособствовала дофорумная просветительская программа и авторское командообразование от Центра реализации проектов социально-гуманитарного профиля ГУУ. В рамках стратегической сессии Мастерской политического образования «Дигория» Мастерской управления «Сенеж» молодые специалисты разработали эффективные ответы на вызовы будущего.

​«Форум и Мастерская политического образования „Дигория“, созданная на базе „Сенежа“, постоянно подтверждают свой статус ведущей площадки для раскрытия потенциала талантливой молодежи. Мы не просто выявляем перспективные кадры, а погружаем их в реальную проектную работу, даем актуальные знания и навыки для решения конкретных задач, стоящих перед Россией. Уверен, что разработанные участниками проекты будут успешно реализованы, а сами молодые специалисты станут новым поколением лидеров, чья энергия и сплоченность определяют будущее нашей страны», — сказал генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

​Всероссийский Форум «Дигория» традиционно выступает площадкой для самореализации молодежи и ее взаимодействия с представителями государственных органов власти, федеральными экспертами, главами профильных организаций и сообществ. Лучших участников Форума привлекают к реализации проектов национального уровня и приглашают на высокие должности в общественно-политической сфере. А итоговые проекты, разработанные в рамках мероприятия, ложатся в основу направлений деятельности профильных организаций и государственных решений.

​«“Дигория» — это точка сборки новых смыслов и сообщество, где самые смелые идеи и мечты становятся реальностью. Здесь формируются новые векторы развития страны, рождаются проекты, объединяются люди, способные менять мир. Ценностный суверенитет России не абстрактен — он воплощается в работе тех, кто умеет мыслить смело и действовать осознанно, соединяя историческое наследие с вызовами современности. Поэтому в этом году к работе на Форуме были привлечены не только политологи, историки, философы и юристы, но и представители креативных индустрий и специалисты в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта. Эффект Форума простирается далеко за пределы его дат: он живет в реализованных инициативах и решениях, которые влияют на наше общество. Именно так рождается будущее, достойное нашей истории», — отметилруководитель Платформы «Дигория» Заурбек Хугаев.