Подведены итоги социсследования в рамках проекта «Безопасность детства: действует ФДОС»

23 сентября на площадке Общественной палаты Российской Федерации по инициативе уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой прошла презентация результатов социологического исследования на тему «Изучение поведения детей и подростков Российской Федерации в контексте ведения безопасного образа жизни», передает пресс-служба ФДОС.

Участие в исследовании приняли более 35 тысячи подростков от 14 до 18 лет из 89 регионов РФ.

Целью исследования стало выявление факторов, которые влияют на ведение подростками безопасного образа жизни, и разработка методических рекомендаций по вопросам безопасности. После создания анкеты участники акции провели социологический опрос с мая по июнь 2024 года среди детей и подростков.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сказала приветственное слово и прокомментировала главные результаты социологического исследования.

«Когда речь идет о безопасности детей в школе, на улице, в интернете, — особенно важно нам, взрослым, услышать их мнение. Когда мы знаем, что их беспокоит, тогда мы можем им помочь», — сказала Мария Львова-Белова.

Было выявлено, что 83,4% подростков проводят свободное время с друзьями, 76% — с семьей. 63,9% опрошенных негативно относятся к курению и употреблению алкоголя и наркотиков. Более 75% сами организовывают свой досуг, не посещают никаких подростковых и молодежных пространств. Подростки зачастую испытывают психологическую небезопасность: 9,2% подростков, 8,6% их друзей или 15,5% их знакомых сталкивались с психологическим насилием, буллингом и кибербуллингом, 17% подростков сталкиваются с агрессивными людьми в месте проживания. Самые частые виды опасности, с которыми сталкивались дети в своем районе за последний год, — это бродячие животные (57%), отсутствие уличного освещения (36%) и отсутствие оборудованных тротуаров (28%).

Также в ходе презентации участники обсудили акцию «Безопасность детства: действует ФДОС!», методологию и результаты социологического исследования, реализацию проектов на основании данных, вопросы кибербезопасности и буллинга несовершеннолетних, безопасности детей на улице и в образовательных учреждениях. В завершение приглашенные эксперты из МВД России, МЧС России и других структур и организаций рассказали о мероприятиях по обучению детей навыкам безопасного поведения.