Подведены итоги пожароопасного сезона 2024 года в лесах Подмосковья

15 ноября 2024 года в лесах Московской области закрывается пожароопасный сезон. В этом году он был открыт 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Московской области возникло 198 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 101,99 га. По сравнению с предыдущим годом зафиксировано увеличение количества пожаров на 17 возгораний и уменьшение их площади — на 42,9 га. За счет высокой скорости реагирования на лесные пожары и оперативности их ликвидации средняя площадь на момент ликвидации пожаров составила 0,52 га», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В регионе была обеспечена стабильная обстановка с природными пожарами. Все пожары своевременно обнаружены и ликвидированы. Возникновение чрезвычайных ситуаций в результате возникновения лесных пожаров не допущено, населенные пункты и объекты экономики не пострадали.

Пожары были обнаружены с помощью видеокамер (70 пожаров) и по сообщениям местного населения (63 пожара), а также при проведении наземного (39 пожаров) и авиационного (26 пожаров) патрулирования.

К тушению лесных пожаров с начала сезона были привлечены 2 698 человек личного состава лесопожарных служб и 1 328 единиц техники.

В этом году пик горимости пришелся на сентябрь. Только за первый осенний месяц из-за сложных погодных условий — повышенной температуры и длительного отсутствия осадков — на землях лесного фонда возникло и было ликвидировано 134 возгорания на площади 64,10 га.

Причиной подавляющего количества лесных пожаров был и остаются действия человека — нарушение правил пожарной безопасности, а также палы сухой травы.

По итогам пожароопасного сезона наибольшая горимость зарегистрирована в Ногинском (69 пожаров), Виноградовском (30 пожар), Московском учебно-опытном (21), «Русский лес» (19) и Егорьевском (13) лесничествах.

По площади, пройденной огнем, антирейтинг лесничеств выглядит следующим образом: Ногинское (69 пожаров на площади 35,36 га), Дмитровское (6 пожаров — 13,69 га), Московское учебно-опытное (21 пожар — 13,53 га), Орехово-Зуевское (12 пожаров — 12,59 га) и Егорьевское (13 пожаров — 5,48 га).

В разрезе городских округов самые горимые: Балашиха (29 пожаров), Павлово-Посадский округ (24 пожара), округ Ступино (19 пожаров), Раменский округ (17 пожаров), Богородский округ (15 пожаров).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.