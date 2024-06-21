Подведены итоги отбора в региональную команду «Таврида.Арт»

Конкурсный отбор для участия в программе проводился с 10 февраля до 10 марта 2024 года путем подачи претендентом заявки на официальном сайте арт-кластера « Таврида ». Утвержден итоговый список участников. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

«Региональная команда «Таврида.АРТ», которая будет реализована с февраля по декабрь 2024 года во всех субъектах Российской Федерации, а также на территории других стран.

На встрече участники познакомятся с концепцией образовательного сезона арт-кластера «Таврида» на 2024 год и обсудили возможности для творческой молодежи из регионов России.

Задача региональной встречи — создать условия для диалога между представителями разных институций и молодежных творческих сообществ, чтобы сформировать единую и при этом оригинальную для каждого региона культурно-просветительскую среду, а также предложить инструменты бренда «Таврида.АРТ» для развития молодых деятелей творческих индустрий в регионах России.

Региональная команда «Таврида.АРТ» — это сообщество молодых и энергичных людей, участников проектов «Таврида.АРТ», специалистов блогосферы и лидеров молодежной политики, которые помогают открывать новые возможности для молодежи в регионах России и оказывают поддержку в продвижении арт-кластера «Таврида» (проект Росмолодежи).

В течение 2024 года представители региональной команды будут выступать с публичными презентациями для целевых аудиторий проектов «Таврида.АРТ», создавать и распространять контент, позволяющий понять, что такое «Таврида» и какие возможности есть у творческой молодежи России