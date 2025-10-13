Подведены итоги оперативно-служебной деятельности ступинского Отдела МВД России

Глава муниципалитета Сергей Мужальских с начальником ОМВД России по городскому округу Ступино полковником полиции Сергеем Довганем и другими официальными лицами заслушал итоги оперативно-служебной деятельности Отдела за январь–сентябрь 2025 года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы вместе отвечаем за общественный порядок на территории округа. Мы живем в непростое время, но благодаря вашей службе все мероприятия проходят на высоком организационном уровне, без серьезных нарушений общественного порядка, — сказал Сергей Мужальских. — Много общаюсь с жителями, в том числе на выездных администрациях, ни на одной из них не было жалоб на работу полиции. Благодарю за службу. Уверен, наша совместная работа поможет достичь высоких результатов».

За рассматриваемый период Отделом проведен комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию оперативной обстановки, обеспечение общественного порядка и безопасности.

На 0,8% снизилось количество зарегистрированных преступлений. Раскрыто на 3% дел больше, общая раскрываемость — 57,7%, что выше в 2024 году.

Уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, число умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Снизилось количество зарегистрированных убийств, краж, грабежей и преступлений в общественных местах.

Раскрыто восемь преступлений прошлых лет, на 156,5% увеличилось раскрытие в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, с помощью системы «Безопасный регион» раскрыто 47 преступлений.

Лучшим сотрудникам и служащим, получившим новое звание, вручены грамоты и знаки отличия.