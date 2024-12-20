Подведены итоги областного конкурса образовательных практик в Подмосковье

сегодня в 15:07

В Подмосковье прошел финал областного конкурса образовательных практик по обновлению содержания и технологий дополнительного образования. По итогам конкурса из 40 поданных заявок жюри выбрало три лучшие образовательные практики, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Педагоги допобразования и представители крупных муниципальных опорных центров поделились опытом, рассказали об уникальности своих программ, запросе родителей и детей в округах.

1 место заняла Юлия Корягина из центра «Созвездие» городского округа Шатура. Педагог реализует дополнительную общеобразовательную программу «Пальчиковые игры» для детей с особенностями развития.

2 место — Светлана Козырева из центра развития творчества детей и юношества городского округа Луховицы. Педагог является автором программы художественной направленности «Театр, в который играют дети» для учащихся начальных классов.

3 место заняла Анастасия Михеева, педагог лицея имени Д. И. Менделеева городского округа Клин. Она представила образовательную практику в сфере технического творчества — программу «Робототехника».

Директор областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Юрий Макеев на встрече с победителями конкурса отметил, что подмосковные семьи нуждаются в передовых решениях в области педагогики. Он подчеркнул, что для охвата детей дополнительным образованием и совершенствования программ необходима поддержка муниципальных опорных центров.

Авторы программ допобразования были награждены дипломами и ценными подарками, среди которых ноутбук, планшет и музыкальная колонка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.