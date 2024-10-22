Подтвержденную запись ЕСИА имеют 7 млн пользователей портала услуг Подмосковья

На портале госуслуг Московской области более 7 млн пользователей имеют полный доступ к онлайн-услугам и сервисам благодаря подтвержденной учетной записи ЕСИА. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

ЕСИА — это единая система идентификации и аутентификации. С ее помощью можно авторизоваться на разных государственных порталах.

Существует разные виды учетных записей: упрощенная, стандартная и подтвержденная. Последняя дает полный доступ ко всем государственным услугам для пользователей. Например, их можно получать онлайн на региональном портале или в мобильном приложении «Добродел». Также есть возможность бронировать книги онлайн на портале «Библиотеки Подмосковья» и пользоваться другими цифровыми сервисами.

Подтвердить учетную запись ЕСИА можно уже с 14 лет через мобильное приложение или веб-версию банка. Для этого нужно: авторизоваться на Едином портале госуслуг, в разделе «Помощь» выбрать «Как подтвердить учетную запись через банк», найти свой банк и следовать инструкции. Также это можно сделать в одном из многофункциональных центров Подмосковья. Ознакомиться с режимом работы региональных МФЦ можно на интерактивной карте.

Проверить тип учетной записи, а также узнать обо всех преимуществах можно на информационной странице регионального портала — «ЕСИА в вопросах и ответах».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.