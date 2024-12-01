Подтвердить статус участника СВО можно в МФЦ Подмосковья

В подмосковных офисах «Мои Документы» предоставляют услугу по выдаче документа об участии в специальной военной операции, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Получить справку об участии в СВО можно в любом многофункциональном центре без привязки к месту регистрации. Также в МФЦ появилась возможность оформить справку члена семьи участника СВО.

Чтобы воспользоваться услугой, военнослужащим необходимо взять только паспорт и СНИЛС, а членам их семей потребуется документ, подтверждающий родство. Дети участников СВО, достигшие 14 лет, могут обратиться за справкой самостоятельно.

Готовый результат выдадут в течение 4 рабочих дней, но в отдельных случаях этот срок может быть увеличен до одного месяца.

Для удобства получателей услуги в офисах «Мои Документы» предусмотрена отдельная очередь. Кроме МФЦ, оформить справку можно и на Едином портале государственных услуг.

Важно отметить, что как бумажный документ, полученный в МФЦ, так и электронный вариант, поступивший в личный кабинет пользователя портала госусулуг, не имеет срока действия.

Представителям, имеющим нотариальную доверенность, родственникам погибших и без вести пропавших, а также иностранным гражданам за оформлением справки следует обращаться в военные комиссариаты, воинские части или Военно-социальный центр Минобороны РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.