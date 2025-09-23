«Подставная фигура»: эксперт оценил секту Виссариона

Богослов и сектовед Александр Дворкин заявил, что объявивший себя новым Мессией Виссарион, он же Сергей Тороп — это «подставная фигура», а созданная им организация — опасная секта, сообщает kp.ru .

«Секта действительно основана на том, что Сергей Анатольевич Тороп провозгласил себя новым воплощением Христа, который пришел на Землю. Ну, коль скоро сам Бог на Земле, понятно, что каждое слово его божественно, ошибаться он не может, и слушаться его нужно беспрекословно, иначе ты будешь виноват в богохульстве, и участь твоя будет незавидной», — сказал специалист.

По его словам, сам Сергей Анатольевич не отличался ни умом, ни красноречием, скорее, был человеком простым и необразованным. Однако его привлекательная внешность умело использовалась, создавая впечатление религиозного деятеля. Наиболее эффектно он смотрелся в юности, когда молчаливо улыбался и звонил в колокольчик, не произнося лишних слов.

В июне 2025 года организаторы секты Виссариона узнали приговор суда. Сергей Тороп получил 12 лет заключения, Вадим Редькин — 11 лет, а Владимир Ведерников — 12 лет. Их признали виновными в создании организации, представляющей угрозу для личности и прав граждан, а также причинившей ущерб их здоровью.

