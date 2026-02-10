Подсказало нейтрино: на Землю могла обрушиться умирающая черная дыра

На Землю в 2023 году могла рухнуть умирающая черная дыра

Наиболее мощная частица из когда-либо найденных может быть следом гибели древней черной дыры. Она появилась сразу после Большого взрыва, согласно результатам исследования ученых Массачусетского университета в Амхерсте в США, опубликованным в журнале Physical Review Letters. Об этом сообщает « Царьград ».

В 2023 году ученые нашли загадочную частицу — нейтрино. Она стала подтверждением того, что умерла первичная черная дыра.

Нейтрино называлось КМЗ-230213А. Оно было в 35 раз более мощным, чем прошлый рекордсмен, и в 100 тыс. раз мощнее частиц Большого адронного коллайдера. По мнению ученых, эта энергия могла появиться только из-за гибели черной дыры.

Чем легче весит черная дыра, тем более она горячая и тем больше частиц испускает. По мере испарения она оказывается еще легче и горячее. Затем происходит неуправляемый взрыв.

Подобные взрывы, согласно теории, случаются раз в 10 лет. Если информация подтвердится, это окажется первым экспериментальным доказательством излучения Хокинга. Также данные дадут возможность выяснить загадку темной материи.

В 2024 году телескоп КМЗNeT на дне Средиземного моря нашел еще несколько очень мощных нейтрино. Это может говорить о том, что подобные события происходят постоянно.

