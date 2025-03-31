Подросток из Люберец стала победителем первого всероссийского конкурса молодых талантов

Подросток из Люберец и другие молодые дизайнеры из России стали победителями первого всероссийского конкурса молодых талантов, передает пресс-служба проекта «МОСТ: Лидеры моды».

Ученица кадетского класса «Октябрьской средней общеобразовательной школы № 54» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области Диана Локтионова вошла в число финалистов первого Всероссийского конкурса молодых талантов «МОСТ: мода, образование, совершенство, талант», который прошел 30 марта в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке.

Это знаковое событие стало первым в истории российской модной индустрии общенациональным награждением молодых дизайнеров, учащихся профильных вузов, колледжей и техникумов и даже тех, кто получает «второе высшее» в креативной профессии.

Диана среди победителей — самая юная, ей 14 лет, но она уже обучается на курсах молодых дизайнеров — воспитанница продюсерского центра «Грани». Девочка заняла первое место в номинации «Креатив, Start 14-17 лет».

Любовь к созданию своих коллекций у ребенка началась с создания костюмов для кукол в раннем детстве. С годами эта любовь переросла в собственные коллекции.

Среди амбассадоров и экспертов конкурса «МОСТ: мода, образование, совершенство, талант» — известные деятели политики, модной индустрии, образования, включая депутата Госдумы Ксению Горячеву, дизайнера Викторию Андреянову, главу Агентства креативных индустрий (АКИ) Гюльнару Агамову, руководителей Департамента образования и науки столицы, Института дизайна РГУ им. А. Н. Косыгина. Призовой фонд распределили между 18 победителями в трех категориях: дизайнеры, стилисты и модели. Они используют средства на обучение, реализацию своих проектов и продвижение работ. Кроме денежных призов, участники получат подарки от партнеров, доступ к образовательным ресурсам и мастер-классам от ведущих экспертов, а лучшие из них пройдут стажировку в престижной компании. Конкурс «МОСТ» не ограничится московской церемонией. В апреле этого года он стартует в Ростове-на-Дону, а затем планируется проведение в Волгограде, Тюмени и других городах России.