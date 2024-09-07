Подросток 2 дня не мог открыть глаза после окрашивания волос в московском салоне

В Москве 15-летний подросток 2 дня не мог открыть глава после окрашивания волос в одном из салонов. Парень получил опасный отек Квинке, сообщает SHOT .

Даниил отправился в салон «Точка красоты» на улице Митинской, где планировал сделать мелирование в красный цвет. Стоимость процедуры составляет 5 тыс. рублей, парень проходил ее впервые.

По словам мамы подростка, на следующий день самочувствие сына ухудшилось. Он стал чесаться и жаловаться, а головную боль. У Даниила покраснела и покрылась волдырями голова, опухли глаза и щеки. Медики диагностировали отек Квинке и токсико-аллергическую реакцию.

Даниила выписали из больницы лишь спустя 5 дней гормональной и антигистаминной терапии. В настоящее время подросток себя хорошо чувствует, отек на лице еще не прошел.

Мама пострадавшего рассказала, что неоднократно обращалась в салон, но так и не получила объяснений. Она предполагает, что мастера могли использовать краски с некачественным или токсичным составом.

При этом директор салона заявила, что это первый случай за все 8 лет работы. Девушка не видит связи между работой мастера и аллергической реакцией Даниила. Претензия будет рассмотрена лишь при доказательствах причастности салона.