Подростковые тусовки с шейхами в Дубае могут обернуться уголовкой для родителей

Если родители отправляли девочек-подростков в Дубай на вечеринки к шейхам под прикрытием «модельных туров», им это может обернуться уголовной ответственностью, сообщила РИАМО юрист.

«В случае, если с ребенком что-то случится заграницей без присмотра родителей, для мам и пап эти «туры» могут обернуться статьей 156 УКРФ — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Родителям могут выписать штраф до 100 тыс. рублей или лишить свободы до 3 лет», — сказала юрист.

Но в данной ситуации, по словам эксперта, важнее не ответственность, а сохранность жизни и здоровья подростка.

Юрист настоятельно не рекомендовала отпускать несовершеннолетних в подозрительные путешествия с малознакомыми людьми.