Подростков Реутова научат противостоять кибербулингу
Фото - © Администрация Реутов г. о.
«Библиотека на Молодежной» и КИБЕРшкола для детей и подростков KIBERone в городком округе Реутов приглашают всех желающих присоединиться к познавательному интерактив, приуроченному к месяцу борьбы с кибербуллингом, передает пресс-служба администрации муницпалитета.
Этим термином называют травлю в сети Интернет, направленную на одного человека или группу людей. Чаще всего это явление встречается среди детей и подростков в социальных сетях. Проект против травли в сети поддержали многие бренды, артисты и блогеры.
В программе интерактива от реутовских организаций запланированы:
-игра-викторина «Моя суперсила против кибербуллинга» от КИБЕРшколы для детей;
-беседа с практическим психологом Полиной Гирдо на тему: «Как помочь ребенку справиться с ситуацией кибербуллинга»;
-мастер-класс по программированию на «скретче».
В гостях — герой любимой ребятами игры Стив.
Все участники получат сладкие подарки, отличное настроение, а главное — рабочие инструменты, которые позволят минимизировать последствия кибербуллинга, а также являются профилактикой этого явления.
Встреча пройдет по адресу: ул. Молодежная, д. 4, в субботу, 23 ноября, в 14:00.
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