Подростков Реутова научат противостоять кибербулингу

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сегодня в 17:48

«Библиотека на Молодежной» и КИБЕРшкола для детей и подростков KIBERone в городком округе Реутов приглашают всех желающих присоединиться к познавательному интерактив, приуроченному к месяцу борьбы с кибербуллингом, передает пресс-служба администрации муницпалитета.

Этим термином называют травлю в сети Интернет, направленную на одного человека или группу людей. Чаще всего это явление встречается среди детей и подростков в социальных сетях. Проект против травли в сети поддержали многие бренды, артисты и блогеры.

В программе интерактива от реутовских организаций запланированы:

-игра-викторина «Моя суперсила против кибербуллинга» от КИБЕРшколы для детей;

-беседа с практическим психологом Полиной Гирдо на тему: «Как помочь ребенку справиться с ситуацией кибербуллинга»;

-мастер-класс по программированию на «скретче».

В гостях — герой любимой ребятами игры Стив.

Все участники получат сладкие подарки, отличное настроение, а главное — рабочие инструменты, которые позволят минимизировать последствия кибербуллинга, а также являются профилактикой этого явления.

Встреча пройдет по адресу: ул. Молодежная, д. 4, в субботу, 23 ноября, в 14:00.

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