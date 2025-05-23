Подростки из уязвимых групп познакомились с работой администрации Рузского округа

Десять подростков от 14 до 16 лет из Центра помощи семье и детям «Созвездие» посетили администрацию Рузского городского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло в рамках программы корпоративного наставничества благотворительного фонда «Хранители детства», который помогает подросткам из уязвимых групп сделать осознанный выбор профессии.

Ребята, среди которых были подопечные участковой социальной службы, службы замещающих семей и воспитанники стационара, узнали о работе органов местного самоуправления. Они посетили Центр управления регионами и пообщались с заместителем главы администрации Евгенией Моисеевой, курирующей вопросы экологии в округе.

«Нам очень понравилась экскурсия. Мы даже не представляли, как устроена работа администрации. Сотрудники подробно всё объясняли, особенно интересно было узнать, как взаимодействуют с жителями. Теперь мы понимаем, насколько это сложная, но важная работа», — поделились впечатлениями ребята.

Как отметили в администрации, подростки покидали мероприятие вдохновленными.

«Для нас важно, что администрации разных городских округов Подмосковья поддерживают ребят из уязвимых групп. К сожалению, долгое время существовал стереотип, что такие подростки не могут претендовать на работу в госструктурах. Но практика показывает: при должной поддержке у них есть все шансы на успех», — подчеркнула директор фонда «Хранители детства» Александра Андриевских.

Программа корпоративного наставничества фонда реализуется в Москве, Московской области и 17 других регионах. Её цель — помочь подросткам-сиротам, детям из семей в трудной ситуации и молодым людям с особенностями здоровья осознанно выбрать профессию и получить первый успешный опыт работы при поддержке наставников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.