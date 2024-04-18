Подростки из Серпухова посетили экскурсию в музей-заповедник «Мелихово»

В рамках проведения профориентационных мероприятий состоящие на патронаже участковой социальной службы семейного центра «Серпуховский» посетили музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Мероприятие было организовано министерством социального развития Московской области при взаимодействии с благотворительным фондом «Хранители детства».

Юноши и девушки из Серпухова познакомились с профессией экскурсовода, узнали какими знаниями и умениями должны обладать люди данной профессии. В ходе экскурсии по музею-заповеднику ребята познакомились с трагическими обстоятельствами жизни Антона Павловича Чехова и интересным творческим подходом к литературе того периода. В завершении мероприятия подростки стали зрителями спектакля по рассказу А. П. Чехова «Злоумышленник» в исполнении актеров Мелиховского театра «Чеховская студия».

По словам подростков, общение с экскурсоводом расширило представления об этом виде деятельности, появилось понимание, что экскурсовод должен обладать огромным багажом знаний, грамотной речью, хорошей памятью, эрудицией и находчивостью.

Профориентационная работа является важным направлением для подростков, помогающим им определить свои интересы, способности и цели в жизни. В процессе профориентации подростки могут узнать о различных профессиях, областях деятельности и возможностях для дальнейшего образования.

Экскурсоводам (гидам) и гидам-переводчикам необходимо пройти обязательную аттестацию. С 1 июля 2024 года запрещено осуществлять экскурсионную деятельность без аттестата. Проходить аттестацию необходимо раз в пять лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что в Московской области туристический поток формируется за счет местных жителей, москвичей и гостей из всех российских регионов.