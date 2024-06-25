Подростки из Павловского Посада помогают городу стать еще чище

В Павловском Посаде в первой смене «Трудового десанта» поучаствовали 22 подростка в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

За июнь 2024 г. Юные павловопосадцы пропололи клумбы у памятника Ленину на площади Революции, привели в порядок клумбы с розами на вокзале, избавились от поросли в микрорайоне Ленская и вдоль улицы 1 Мая, очистили от мусора территории вокруг Дома культуры им. А. С. Потапова и около карьера в микрорайоне Филимоново.

28 июня состоится закрытие смены, которое будет проведено в виде командных игр для ребят, чтобы сохранить яркие воспоминания об их первой работе. На смену им в июле придут так же 22 юных работника.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.