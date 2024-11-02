Подростки-герои из Подмосковья награждены медалью «За проявленное мужество»

В преддверии Дня народного единства в России наградили медалями Совета Федерации «За проявленное мужество» детей-героев, проявивших мужество и отвагу при спасении жизней людей. Так, в Московской области в субботу наградили 7 ребят за проявленное мужество, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

Одним из первых награжденных стал шестнадцатилетний Артем Кузнецов из Дедовска, который спас 10-летнего мальчика, провалившегося под лед на местном пруду. Свою медаль он получил из рук Председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко.

Еще шестерых ребят наградили сегодня в Московской области. Вице-губернатор региона Людмила Болатаева вручила парням медали, почетные грамоты Губернатора Подмосковья и приятные подарки.

«Ребята настоящие молодцы, оказавшись в сложной обстановке и страшной ситуации, смогли не просто вовремя сориентироваться, но и помочь другим. Отвага, смелость, мужество и помощь тем, кому она так необходима — это и есть любовь к Родине, наше будущее», — поздравила героев вице-губернатор Подмосковья.

Четверо подростков из Егорьевска: Иван Борисов, Кирилл Петухов, Никита Казак и Иван Свирин, в конце лета помогали спасать детей из пожара в многоквартирном доме в поселке Юрцово.

Как рассказал Никита, он с друзьями шел к товарищу, когда увидел пожар. Вся квартира на тот момент уже была охвачена огнем. Он подошел сбоку дома и увидел детей на балконе 4-го этажа, и, подойдя ближе, смог поймать одного из малышей на руки.

«Поднял голову вверх, только и успел выставить руки, чтобы поймать ребенка. У меня это получилось на автомате, даже не успел растеряться или испугаться», — поделился воспоминаниями того дня Никита Казак.

В Павловском Посаде удалось предотвратить пожар в одном из деревенских домов благодаря Ивану Калиничеву, который вовремя заметил дым и оповестил всех соседей, а после и вовсе помогал в тушении.

А Титунин Матвей из Подольска оказал поддержку пострадавшим на месте страшного ДТП в Санкт-Петербурге, которое потрясло всю страну. Мальчик с папой проплывал на катере по реке Мойка в тот момент, когда неподалеку упал в реку автобус.

Каждый из ребят оказался в ситуации, где произошла или могла произойти трагедия. Но они проявили смелость и совершили, по-настоящему, мужественные поступки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.