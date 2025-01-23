Подростки Дзержинского могут подать заявки на бесплатное обучение в «Школе вожатых»

«Школа вожатых» молодежного центра «Лидер» города Дзержинский ежегодно предлагает горожанам 14–17 лет пройти обучение и освоить азы работы вожатых. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первое занятие в «Школе вожатых» состоится 12 февраля. В настоящее время идет прием заявок на обучение.

«Если ты: активный, творческий, креативный, всегда идешь к своей цели, хочешь попробовать себя в роли вожатого, тогда тебе к нам!» — говорится вTelegram-канале МЦ «Лидер».

Обучение продлится несколько месяцев. За это время дзержинские ребята познакомятся с основами педагогики, психологии, оказания первой медицинской помощи, получают навыки, необходимые для работы с детьми.

После успешной сдачи экзаменов, будущие вожатые получат сертификаты. Это даст им возможность проявить себя, в том числе, в летнем клубе «Созвездие».

«Школа вожатых» в Дзержинском функционирует уже более 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.