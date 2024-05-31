Подросткам во Власихе вручили паспорта граждан РФ

Торжественная церемония вручения паспортов юным жителям — добрая и хорошая традиция, которая насчитывает уже несколько лет. Каждый месяц в зале Дворца культуры повзрослевших ребят и их родителей поздравляют с этим важным и значимым событием. Напоминают о ценности и значимости документа, о том, что вместе с паспортом появляются не только права, но и обязанности гражданина Российской Федерации.

Всем юношам и девушкам, получившим главный документ гражданина России, пожелали радостно и счастливо шагать по жизни, не потеряться в жизненном потоке и с честью нести гордое звание гражданина великой страны.

Получения паспорта очень ждал и ученик школы «Перспектива» Артем. Он уже точно решил, что сразу оформит банковскую карту. На время летних каникул юноша устроился на подработку в одно из муниципальных предприятий и все заработанные деньги будет откладывать на карточку для того, чтобы к началу учебного года купить новый ноутбук.

Родители, присутствующие на мероприятии, отметили, что это замечательная традиция — вручать паспорта в торжественной обстановке, в присутствии гостей. Раньше эта процедура носила самый обыденных характер — за паспортом приходили в паспортный стол и просто расписывались в бланке за его получение.

«День был обычный, ничем не примечательный. Даже нечего вспомнить, а здесь у ребят целое торжество — играет гимн, руководители города вручают документ, все поздравляют, еще и концерт для них подготовили», — поделились родители и поблагодарили за прекрасный праздник, устроенный для их детей.

Сделать торжественную церемонию вручения паспортов гражданина Российской Федерации по-настоящему праздничной помогли юные артисты — воспитанники детской школы искусств «Гармония» Александр Бузынов, Екатерина Мищенко, Алексей Гришкин, Ярослава Тимченко, Дарья Калдаева. А памятным свидетельством этого торжественного дня для ребят станут общая фотография и сувениры от администрации муниципалитета.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.