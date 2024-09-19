Подросткам в Долгопрудном вручили паспорта граждан РФ

В Долгопрудном в ДК «Вперед» прошло торжественное вручение паспортов. Свой первый взрослый документ получили 13 юных жителей города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

При подаче документов на оформление паспорта в МФЦ подросток заполняет анкету, в которой указывает свое желание или отказ в получении документа в торжественной обстановке. По телефону, написанному в анкете, сотрудники МФЦ сообщат заблаговременно о времени и месте вручения паспорта.

Вместе с паспортом детям вручили сувениры с символикой Долгопрудного.

На память об этом событии участники торжества сделали общую фотографию.

Музыкальным подарком для ребят стало выступление солиста города Алексея Зачесова, который исполнил песню «Родина».

В этом году в Долгопрудном прошло 9 торжественных церемоний, на которых паспорта были вручены 131 подростку.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.