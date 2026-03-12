Подразделение Подольской областной больницы в микрорайоне Львовский отмечает 75-летие

Медсестра эндокринологического кабинета Ольга Лисицына работает в обособленном структурном подразделении № 7 Подольской ОКБ более 50 лет. Она помнит, как здесь было полвека назад — во Львовской районной больнице,

Как и везде тогда, здесь были бумажные медицинские карты, которые заполняли от руки. Сейчас все записи ведут в компьютере, который Ольга Ивановна успешно освоила. Она отмечает, что несравнимо выросли возможности диагностики и лечения. Но одно остается неизменным — любовь к людям, которые обращаются за медицинской помощью.

«Что нам прививали, это осталось — любовь к людям и профессии. Это основное», — поделилась Ольга Лисицына.

Празднование юбилея больницы совпало с 85-летием Льва Мошеса, который почти 50 лет проработал здесь и до 2013 года возглавлял гинекологическое отделение.

По словам заведующей ОСП № 7 Иоланты Буравцовой, здесь всегда был дружный профессиональный коллектив. И эту традицию сотрудники пронесли через годы, передали молодым коллегам.

Сегодня в ОСП № 7 штат полностью укомплектован. Прием ведут терапевты, ЛОР, кардиолог, уролог, окулист, проктолог, эндокринолог и другие специалисты. К отделению прикреплены 13 тысяч жителей микрорайона. В этом году обновили аппарат УЗИ, в следующем ждут новый рентген-аппарат.

В бывшем стационарном отделении разместились дневной стационар, а также отделение паллиативной помощи, которому исполнился один год.

В день 75-летия подразделения слова поздравлений прозвучали от заместителя главного врача ПОКБ Романа Литвинова. Сотрудников отметили почетными грамотами главного врача и наградами местного профсоюза.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.